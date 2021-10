Serie B, dove vedere Brescia-Cremonese in diretta e streaming: Sky, Dazn o Helbiz?

Brescia-Cremonese: dove vedere lo scontro di sabato valido per la 9.a giornata del campionato di serie B in diretta e streaming. La partita si giocherà sabato 23 ottobre alle ore 14:30 allo stadio “Mario Rigamonti”. La Cremo di Pierpaolo Bisoli, seconda della classe, farà di tutto per guadagnare punti importanti, in modo da avvicinarsi al Pisa capolista. Solo 2 punti dividono le due squadre. I grigiorossi, inoltre, sono vogliosi di riscattare il pari dello scorso turno, patito in casa dal Benevento. I padroni di casa, invece, reduci dalla sconfitta subita in casa del Perugia per 1 a 0, scalpitano per riscattare il passo falso umbro. I Leoni biancazzurri di Filippo Inzaghi, distano soltanto quattro lunghezze dal primato ed hanno fame di vittorie, in modo da insidiare maggiormente le squadre che li precedono.

La partita sarà trasmessa in diretta e in streaming da Dazn. Per lo streaming sarà necessario scaricare l’apposita app, disponibile per Ios e Android su qualsiasi store. Anche Sky la trasmetterà in diretta sui canali Sky Sport e Sky Calcio. L’incontro è disponibile anche in streaming scaricando l’app Sky Go. Infine sarà visibile anche su Helbiz Live.