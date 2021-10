La formazione giallorossa procede a vele spiegate in questa stagione, ma sembra mancare ancora qualcosa al suo tecnico. Per il Calciomercato Roma, le richieste invernali di Mourinho sono già arrivate. La dirigenza si metterà a lavoro per soddisfare il portoghese.

Calciomercato Roma, le richieste invernali di Mourinho:

La realtà è che il tecnico portoghese ha intenzione di concretizzare la sua presenza e la credibilità della Roma con un notevole salto di qualità nel suo progetto nella capitale d’Italia. Quindi, è interessato ad assumere un centrocampista e un’ala. Mourinho ha già scelto i nomi: Denis Zakaria, 24enne di origini svizzere in forza ai tedeschi del Borussia Moengladbach. Un obiettivo non semplice da raggiungere dato che il centrocampista è nel radar anche del Borussia Dortmund e Barcellona. Al momento è valutato 27 milioni di euro e il contratto con i tedeschi ha scadenza nel giugno del 2022.

L’altra opzione dell’ex tecnico del Real Madrid si chiama Noussair Mazraoui. Terzino destro o centrocampista centrale, il 23enne di origini marocchine gioca nell’Ajax e piace molto allo Special One. Sono già in corsa per avanzare richieste al club olandese, così come riporta Corriere dello Sport.

La dirigenza della società capitolina ha intenzione di rispondere positivamente alle richieste del suo allenatore e proverà ad arrivare prima di tutti sull’affare Zakaria. Per il giocatore dell’Ajax non dovrebbero esserci troppe complicazioni, a meno che il terzino non abbia intenzione di rifiutare la chiamata di José Mourinho.