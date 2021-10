Dove vedere Catania Vibonese serie C girone C, in diretta e streaming: Sky o Eeleven Sports?

Catania-Vibonese: dove vedere il match, in diretta e streaming. La partita, inizialmente prevista per domenica 31 ottobre alle ore 14:30, è stata rinviata a data de destinarsi a causa dell’emergenza meteo diramata nelle ultime ore. La Vibonese, quando l’incontro verrà disputato, sarà ospite del Calcio Catania allo stadio “Angelo Massimino”. Le squadre attualmente non navigano in posizioni nobili della classifica. Gli ospiti sono ultimi in campionato con solo 8 punti e nell’ultima giornata sono stati sconfitti dal Palermo. Diversamente i rossazzurri etnei, decimi in classifica insieme a Campobasso e Picerno, hanno trionfato contro il Monterosi, ritrovando un po’ di serenità in un momento assai lugubre della loro storia societaria. Falcidiata dai debiti la società fondata nel 1946, cerca una salvezza in grado di non offuscare la sua luce definitivamente. L’incontro sarà apertissimo perchè entrambe le squadre cercheranno di ottenere i tre punti, per cercare di avanzare in classifica.

Catania-Vibonese, dove vedere il match in streaming e diretta tv: Eleven Sports o Sky?

Il match dello stadio “Angelo Massimino” sarà trasmesso in esclusiva sulla tv on line in streaming “Eleven Sports“. Per poterlo vedere, sarà quindi necessario aver sottoscritto un valido abbonamento. Scaricando l’ apposita app da qualsiasi digital store, sarà possibile seguire la partita anche da dispositivo mobile.