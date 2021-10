Diretta Inter-Juventus 1-0: gol di Edin Dzeko

Il secondo big match della nona giornata di Serie A si gioca a San Siro. Il primo derby d’Italia della stagione è affidato all’arbitro Mariani, che fischierà l’inizio alle ore 20.45.La, dopo un avvio di stagione non ai suoi livelli, oggi, va a caccia della settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. La prima di Inzaghi contro la Juve sulla panchina dell’significa molto. I nerazzurri proveranno a vincere per rincorrere le dirette avversarie per lo scudetto. I bianconeri, d’altra parte, con una vittoria potrebbero raggiungere proprio l’Inter in classifica.Segui la Diretta Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

A disposizione: Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Calhanoglu, Sensi, Sanchez, Satriano.

Indisponibili: Eriksen, Brazao, Correa.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Alex Sandro; Morata, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, L. Pellegrini, De Sciglio, McKennie, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Dybala, Kaio Jorge.

Indisponibili: Rabiot, Kean.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

Guardalinee: Meli, Peretti.

Quarto uomo: Ayroldi.

Var: Guida.

Avar: Passeri.

Inter-Juventus

La Juve, dopo un avvio di stagione non ai suoi livelli, oggi, va a caccia della settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. La prima di Inzaghi contro la Juve sulla panchina dell’Inter significa molto. I nerazzurri proveranno a vincere per rincorrere le dirette avversarie per lo scudetto. I bianconeri, d’altra parte, con una vittoria potrebbero raggiungere proprio l’Inter in classifica.

I precedenti tra le due formazioni sono 176 in totale, con la Juve a quota 87 vittorie sui rivali. Mentre l’Inter, ha vinto 47 match sui bianconeri. I pareggi sono invece 44.