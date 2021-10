Diretta Inter-Juventus (A partire dalle ore 20.45): probabili formazioni

Il secondo big match della nona giornata di Serie A si gioca a San Siro. Il primo derby d’Italia della stagione è affidato all’arbitro Mariani, che fischierà l’inizio alle ore 20.45.La, dopo un avvio di stagione non ai suoi livelli, oggi, va a caccia della settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. La prima di Inzaghi contro la Juve sulla panchina dell’significa molto. I nerazzurri proveranno a vincere per rincorrere le dirette avversarie per lo scudetto. I bianconeri, d’altra parte, con una vittoria potrebbero raggiungere proprio l’Inter in classifica. Segue la Diretta Inter-Juventus