DIRETTA Juventus-Sassuolo 0-0: primo tempo all’Allianz

DIRETTA Juventus-Sassuolo – Serie A –

Diretta Juventus-Sassuolo gara valida per la decima giornata di campionato. Mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 18.30 all’Allianz Stadium. L’arbitro di gara è J.L. Sacchi.

Commento partita

1′ Calcio d’inizio al Sassuolo, Sacchi dà il via

Tutto pronto all’Allianz

Squadre in campo

A breve le squadre faranno ingresso in campo

L’arbitro della gara è Juan Luca Sacchi

Diretta Juventus-Sassuolo, formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Defrel.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, Ramsey, McKennie, Rabiot, Locatelli, Kulusevski, Kaio Jorge.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Magnanelli, Harroui, Oddei, Henrique, Defrel.

La Juventus arriva alla decima di campionato con la preoccupazione di non recuperare più i punti persi. Il Napoli e il Milan viaggiano in solitaria, Roma e Inter inseguono. I bianconeri sono soltanto sesti in classifica con 15 punti, ben 13 di differenza dal Napoli, capolista. Contro il Sassuolo sarà necessaria una vittoria.

Il Sassuolo non naviga un buone acque, anche se arriva da una bella vittoria sul Venezia (3-1). Gli emiliani alloggiano in dodicesima posizione con 11 punti. Ad oggi, dopo 9 gare, i neroverdi hanno incassato 4 sconfitte, ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi.

I precedenti tra Juventus-Sassuolo sono 16: 12 vittorie per i bianconeri, 3 pareggi e 1 vittoria dei neroverdi. Allo Stadium le partite giocate sono 8, sette delle quali vinte dalla Juve, e un pareggio.