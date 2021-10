DIRETTA Juventus-Sassuolo 0-1: gol di Frattesi

DIRETTA Juventus-Sassuolo – Serie A –

Diretta Juventus-Sassuolo gara valida per la decima giornata di campionato. Mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 18.30 all’Allianz Stadium. L’arbitro di gara è J.L. Sacchi.

Commento partita

45′ Fine primo tempo, tutti negli spogliatoi

44′ GOOOOOOOOOOOOOL!!! Frattesi porta in vantaggio il Sassuolo

STATISTICHE: Al 40′ di gioco, possesso palla 56-44% per la Juventus

38′ Occasione per la Juventus. Palo di Dybala

36′ Bellissimo cross di Traoré dall’angolo, sulla traiettoria nessun compagno. Rimessa per la Juve

34′ Buona posizione per Berardi, ma non trova spazio per il tiro

31′ Prima ammonizione del match. Giallo per Defrel, trattenuta su Alex Sandro

28′ Berardi lancia Defrel, ma De Ligt blocca l’azione dei neroverdi

26′ Rabiot con un colpo di testa su cross di McKennie prova a sorprendere Consigli che però gli nega la gioia del gol

24′ Juventus senza sosta, ci prova Federico Chiesa

22′ Morata sotto porta, Consigli blocca l’azione

21′ Punizione per la formazione di Allegri, trattenuta di Ayhan

18′ Sassuolo in avanti con una bella ripartenza, Berardi calcia bene, ma Perin mette in angolo

17′ Parte Chiesa sulla fascia, prova la diagonale, ma Ayhan capisce e blocca tutto

STATISTICHE: Dopo 15 minuti di gioco, 2-0 per la Juve per i tiri fatti

15′ Si nota qualche cambio in campo. Il Sassuolo sembra essere passato ad un 4-3-3 con Raspadori un po’ più in alto, mentre Traoré è mezzala

13′ Mattia De Sciglio non riesce a stare in campo, Allegri manda in campo Alex Sandro

11′ Un giocatore della Juve è a terra. Si tratta di De Sciglio

10′ Si vede anche il Sassuolo, Perin non sbaglia

9′ Gran tiro di Danilo. Il brasiliano ci prova dalla distanza

8′ Morata è inarrestabile, ancora sotto porta

7′ I bianconeri stanno schiacciano gli ospiti con un altissimo pressing

5′ Morata, si fa strada, ma viene fermato dagli avversari

3′ Punizione per i bianconeri, sulla palla Chiesa. Bonucci manda fuori

1′ Calcio d’inizio al Sassuolo, Sacchi dà il via

Tutto pronto all’Allianz

Squadre in campo

A breve le squadre faranno ingresso in campo

L’arbitro della gara è Juan Luca Sacchi

Diretta Juventus-Sassuolo, formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Defrel.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, Ramsey, McKennie, Rabiot, Locatelli, Kulusevski, Kaio Jorge.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Magnanelli, Harroui, Oddei, Henrique, Defrel.

La Juventus arriva alla decima di campionato con la preoccupazione di non recuperare più i punti persi. Il Napoli e il Milan viaggiano in solitaria, Roma e Inter inseguono. I bianconeri sono soltanto sesti in classifica con 15 punti, ben 13 di differenza dal Napoli, capolista. Contro il Sassuolo sarà necessaria una vittoria.

Il Sassuolo non naviga un buone acque, anche se arriva da una bella vittoria sul Venezia (3-1). Gli emiliani alloggiano in dodicesima posizione con 11 punti. Ad oggi, dopo 9 gare, i neroverdi hanno incassato 4 sconfitte, ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi.

I precedenti tra Juventus-Sassuolo sono 16: 12 vittorie per i bianconeri, 3 pareggi e 1 vittoria dei neroverdi. Allo Stadium le partite giocate sono 8, sette delle quali vinte dalla Juve, e un pareggio.