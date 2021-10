Diretta Roma-Napoli (A partire dalle ore 18): probabili formazioni

DIRETTA ROMA-NAPOLI – Serie a – ore 18, 24 ottobre

Il primo big match della nona giornata di campionato è Roma-Napoli. Le due formazioni arrivano alla gara con animi differenti: la Roma con due brutti KO, Juve e Bodo-Glimt; il Napoli è reduce da due vittorie, Torino e Legia Varsavia. Entrambe le squadre hanno intenzione di fare punti; i partenopei non vogliono perdere la testa della classifica, la Roma ha voglia di fare punti per mantenere il passo delle altre big. Mourinho prova a fare lo sgambetto a Spalletti che in 8 gare ha ottenuto 8 vittorie con il suo Napoli.

Napoli (): – in attesa – Roma-Napoli, probabili formazioni ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Calafiori, Missori, Tripi, Darboe, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Zalewski, Afena-Gyan. Allenatore: Mourinho. NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Petagna. Allenatore: Spalletti. Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Vivenzi e Imperiale. Quarto uomo: Irrati. Var: Di Bello.

Avar: Valeriani. I precedenti in capitale vedono i giallorossi in vantaggio con 34 vittorie, 29 vittorie e 13 affermazioni partenopee.