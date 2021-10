DIRETTA Verona-Juventus (dalle ore 18): formazioni ufficiali

DIRETTA VERONA-JUVENTUS – SERIE A –

Al Bentegodi alle 18 di sabato 30 ottobre 2021 andrà in scena Verona-Juventus. Arbitro di gara L. Marinelli.

Diretta Juventus-Verona

Commento

– A partire dalle ore 18 –

Verona-Juventus, formazioni ufficiali

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri

ARBITRO: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Margani e Scatragli. Quarto uomo: Cosso. Var: Valeri. Ass. Var: Valeriani.

Il Verona arriva alla decima di campionato con due risultati utili consecutivi nelle ultime due gare: pareggio a Udine, vittoria contro la Lazio. Al Bentegodi non sarà semplice affrontare la Juventus, ma gli uomini di Igor Tudor, ex bianconero, sono pronti a mettere lo sgambetto alla Vecchia Signora. La formazione di Igor Tudor alloggia in decima posizione con 12 punti: 3 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte.

La Juventus arriva a Verona dopo la brutta delusione per la beffa arrivata contro il Sassuolo, gol di Lopez al 96′, pieno recupero, a gara praticamente finita. È necessario collezionare più punti per mettere in obiettivo qualcosa di grande. Al momento i bianconeri sono molto distanti dalla testa della classifica che vede il Napoli capolista: 15 punti di differenza. La Vecchia Signora è in settima posizione con 15 punti.