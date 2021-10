Inter, si fa sul serio per un attaccante: incontro con l’agente

Dopo aver provveduto al rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, per l’attacco l’Inter guarda anche al futuro. Il club nerazzurro sta seguendo con grande interesse il classe 2002 Kevin Adeyemi, attaccante al momento di proprietà del Salisburgo le cui prestazioni hanno folgorato i club di mezza Europa. La dirigenza nerazzurra ha da poco incontrato anche il procuratore dell’attaccante tedesco di origini nigeriano-rumene.

Inter, incontro con l’agente di Adeyemi

Solomon Thomas, l’agente di Adeyemi, ha recentemente incontrato a Milano i dirigenti dell’Inter, visita di cui si è avuta testimonianza attraverso i vari social network. L’incontro è stato puramente conoscitivo: i nerazzurri vogliono innanzitutto sondare il terreno per capire se esistono le condizioni favorevoli per portare il giocatore in Italia. Nella migliore delle ipotesi, quella decisamente più ottimistica, già nella finestra invernale del calciomercato che aprirà il prossimo gennaio.

L’attaccante tedesco è considerato tra i più promettenti del panorama calcistico mondiale e sarà proprio questo, verosimilmente, a rendere particolarmente difficile la missione dell’Inter. Squadre come il Bayern Monaco, il Liverpool e il Paris Saint-Germain hanno infatti già messo gli occhi sul grande talento del Salisburgo, ormai non più inosservato. Il costo del giocatore potrebbe di conseguenza salire, se si dovesse dar vita ad un’asta: esattamente ciò che l’Inter spera di evitare. Se i costi dovessero diventare troppo alti, i nerazzurri potrebbero difficilmente contrastare società così facoltose.

Adeyemi ha cominciato alla grande la stagione: finora è già a 14 centri totali, numeri che naturalmente hanno fatto ben presto il giro del continente. E conquistato la Beneamata, che vorrebbe ringiovanire il reparto offensivo attualmente composto da Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Alexis Sanchez e Joaquin Correa. Aggiungendo così un’arma in più ad un reparto che, al momento, è già il migliore in assoluto del campionato numeri alla mano (26 gol segnati in 10 partite).