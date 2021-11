Inzaghi: “Correa risorsa. Ora il rinnovo di Barella e Brozović”

Seconda vittoria consecutiva per l’Inter di Simone Inzaghi, che ottiene i tre punti grazie alla doppietta di Joaquín Correa al “Meazza” contro l’Udinese.

Di seguito, le dichiarazioni del tecnico piacentino al termine della gara.

Vinto meritatamente, Correa grande risorsa per Inzaghi

Simone Inzaghi si è espresso così sul trionfo della sua squadra: “Non era un partita semplice, l’Udinese è una squadra molto fisica e ben organizzata, che ha impensierito tutte le sue avversarie. C’è stato poco tempo per preparare questa gara, ma abbiamo vinto meritatamente, con pazienza e con l’aiuto di tutti, di chi è partito titolare e dei ragazzi che sono subentrati. Abbiamo fatto due vittorie consecutive senza prendere gol e dobbiamo andare avanti su questa strada”.

Rispondendo alle domande sulla prestazione di Correa, il tecnico nerazzurro ha spiegato: “Nel primo tempo il “Tucu” ha fatto quello che gli avevo chiesto, poi può capitare di sbagliare qualche scelta. E’ un giocatore che conosco bene, di grandissima qualità, è una risorsa importante per noi, così come gli altri attaccanti. Abbiamo bisogno di tutti perché ormai con cinque cambi e con un calendario così fitto i cambi sono diventati quasi più importanti della formazione iniziale“.

La preparazione alle prossime partite

Con questa vittoria l’Inter si avvicina alla vetta in attesa delle sfide di Milan e Napoli: “Avremmo potuto raccogliere qualche punto in più, ma spesso le partite sono frutto di episodi., lo abbiamo visto contro la Juventus, con quel rigore al 90′. Dobbiamo guardare avanti, ci godiamo questa vittoria e poi penseremo subito alla difficile trasferta di Champions, cercando di recuperare al massimo le energie fisiche e mentali”.

Simone Inzaghi dovrà preparare le prossime due gare contro Milan e Napoli: “Saranno due gare importantissime, ma prima abbiamo un’altra sfida di Champions ancora più importante. Dovremo essere bravi a ragionare di partita in partita. Clean sheet? Oggi non abbiamo rischiato quasi nulla, abbiamo dei difensori molto forti ma l’equilibrio dipende da tutta la squadra. Siamo il miglior attacco ma abbiamo tutte le carte in regola per diventare anche la migliore difesa”.

Sull’appuntamento di Champions contro lo Sheriff: “A livello logistico non è una trasferta semplice e troveremo una squadra che ha battuto sia Shakhtar Donetsk, sia Real Madrid. Ci hanno creato difficoltà anche qui a San Siro, ma siamo stati bravi a ottenere i tre punti e dovremo fare una partita da Inter anche sul loro campo, perché non sarà semplice”.

Sui rinnovi dei nerazzurri

Inzaghi ha concluso poi sul rinnovo di Lautaro: “Ho la fortuna di avere una società forte alle spalle, che mi aiuta in tutti. Il rinnovo di Lautaro è importantissimo, adesso aspettiamo anche quello di Barella e Brozović. Marotta, Ausilio e Baccin sono sempre al mio fianco per aiutarmi, siamo tutti uniti e andiamo in un’unica direzione. Quando c’è una società forte, il lavoro di un allenatore sicuramente è più semplice”.