Lorenzo Lucca, il gigante che ha stregato la Serie A

Lorenzo Lucca è un attaccante classe 2000, nato a Moncalieri e attualmente militante nel Pisa in Serie B. La sua storia calcistica è alquanto particolare perchè costellata di cadute e risalite frequenti nonostante la giovane età.

Si fa le ossa in squadre giovanili piemontesi e con una di queste, l’Atletico Torino, fa il suo esordio tra i grandi all’età di 16 anni andando subito in rete nel campionato di Promozione. Viene notato dai dirigenti del Vicenza che lo tesserano e lo fanno esordire in Serie C ancora minorenne. Il Torino lo riporta a casa l’anno seguente per farlo però giocare con la Primavera de Brescia, società alla quale viene ceduto in prestito e con la quale realizza 16 reti in 18 partite. Il Palermo non se lo lascia scappare nella stagione 2019/20 e lo lancia come centravanti in Serie D. Alcune sue reti contribuiranno a riportare i rosanero nei professionisti. L’anno seguente gioca titolare in Serie C e realizza 13 reti.

Lorenzo Lucca, il passaggio al Pisa e l’interesse di tutte le big

Il Pisa l’acquista per fare il Campionato di Serie B. Il ragazzo è giovane ma si dimostra scaltro e determinato, le sue 6 reti nelle prime 7 gare di campionato lanciano i nerazzurri toscano in vetta al campionato. Queste buone prestazioni gli valgono l’esordio nella Under 21 azzurra il 7 settembre 2021 contro il Montenegro.

Lucca è un centravanti di 201 centimetri, ma nonostante la stazza molto veloce e tecnico. Per queste caretteristiche viene paragonato a Zlatan Ibrahimovic e suscita l’interesse di tutti i grandi club di Serie A, tra cui la Juventus, l’Inter e soprattutto la Fiorentina, che avrebbe individuato in Lucca il sostituto del partente Vlahovic.