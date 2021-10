Dove vedere Napoli Bologna in streaming e diretta tv: Sky o Dazn?

Napoli-Bologna: dove vedere il match. Giovedì 28 ottobre alle ore 20:45, la squadra di Luciano Spalletti se la vedrà contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, allo stadio “Armando Maradona” di Napoli. La formazione azzurra, ancora imbattuta in questo campionato, ha perso il primato solitario in classifica. Il pari di sabato contro la Roma, infatti, ha consentito al Milan di riprendere il primo posto. Il Bologna, sconfitto proprio dai rossoneri, farà di tutto per dare del filo da torcere ai vesuviani, visto che necessita di punti importanti. Attualmente nona, la squadra felsinea dista solo cinque lunghezze dal quartultimo posto. Il Napoli non sa se potrà contare su Malcuit, Manolas e Ounas, assenti da tempo a causa di alcune lesioni muscolari. Il Bologna sarà ancora senza Bonifazi e Kingsley. Quest’ultimo è fuori ormai da diversi giorni a causa di una frattura scomposta al perone sinistro, rimediata nel match contro l’Udinese del 17 ottobre. Il calciatore dovrà restare a riposo per almeno un mese.

Tutta la serie A Tim è su Dazn. Attiva Ora. Disdici quando vuoi.

Napoli-Bologna dove vedere il match in diretta e streaming: Sky o Dazn?

La partita sarà trasmessa in coesclusiva da Sky e Dazn. Su Sky sarà visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport. Lo streaming sarà disponibile accedendo da pc o notebook al sito di Dazn, oppure collegandosi su Sky Go o Now Tv. Scaricando l’apposita app di Dazn, l’incontro potrà essere visto anche da dispositivo mobile.