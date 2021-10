Dove vedere Napoli-Legia Varsavia Europa League, streaming e diretta tv su Sky o Dazn?

Napoli-Legia Varsavia: l’attesa è finita. Giovedì 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in onda il match tra Napoli e Legia Varsavia, valido per la terza giornata di Europa League. Nelle prime due partite, la banda di Luciano Spalletti non ha brillato: per lei soltanto un pareggio e una sconfitta. Prestazioni che al momento condannano la squadra di De Laurentiis all’ultimo posto in classifica, insieme al Leicester. Nello scontro contro i polacchi l’obiettivo è unico: la vittoria. In caso di mancato trionfo, i partenopei vedrebbero seriamente compromessa la loro qualificazione al turno successivo. In Europa, Osimhen e soci, non sono stati in grado di esprimere lo stesso calcio che li sta facendo viaggiare in testa al campionato. Devono categoricamente cambiare rotta, per evitare ulteriori risultati deludenti, contro squadre assolutamente alla loro portata.

Europa League, Napoli-Legia Varsavia dove vederla in streaming e diretta tv: Sky, Dazn o TV8?

La partita sarà trasmessa sia in streaming che in diretta. In diretta sarà possibile vederla su Sky, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Inoltre, per chi volesse seguirla in streaming, basterà scaricare l’apposita app Sky Go ( app utilizzabile solo per chi ha sottoscritto un valido abbonamento Sky). Lo streaming dell’incontro sarà disponibile anche su Dazn, munendosi dell’apposita app. Tutta la UEFA Europa League e’ su DAZN. Attiva ora.