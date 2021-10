Nations League, Mancini sulla Spagna: “Non sarà facile, ma stavolta sarà diverso”

Mercoledì alle 20:45 gli azzurri di Mancini affronteranno a Milano la selección di Luis Enrique nella semifinale di Nations League.

Così si è espresso il commissario tecnico dell’Italia calcistica ai microfoni dell’Uefa, a due giorni dalla gara: “Di solito San Siro è pieno quando gioca la nazionale. Sarebbe fantastico vincere la Nations League subito dopo l’Europeo e qualificarsi in anticipo per la Coppa del Mondo, ma non sarà facile“.



Roberto Mancini ha poi speso anche belle parole per alcuni componenti della compagine azzurra: “Donnarumma ha iniziato a giocare da giovanissimo. Ha grandi qualità. Migliora anno dopo anno e vuole essere considerato il miglior portiere del mondo“. E riferendosi a Federico Chiesa ha continuato: “Penso che possa crescere ancora. Sta migliorando sotto diversi aspetti. Ha buone doti atletiche e tecniche. Deve crescere mentalmente e trovare stabilità“.



Il rapporto creatosi in squadra

Alla domanda su cosa abbia contribuito alla vittoria dei Campionati europei dell’estate scorsa, il Ct ha risposto: “La vittoria a Euro 2020? La cosa più bella credo che sia il rapporto che si è creato in squadra. Il gruppo ha lavorato insieme per 50 giorni e non è scontato che vada sempre tutto per il verso giusto. Ci sono stati giorni duri e faticosi, ma mai alcun tipo di problema. La chimica e l’affetto non sono facili da ottenere“.



“Abbiamo fatto gioire tante persone, noi giochiamo per farli divertire”

Successivamente l’allenatore italiano è tornato a parlare dell’attaccamento alla nazionale che il successo dello scorso luglio ha creato sia nei suoi confronti sia verso tutto il gruppo: “È stato fantastico perché abbiamo fatto gioire tante persone, giovani e meno giovani. Hanno festeggiato tutti, forse a causa del periodo che stavamo vivendo: i tifosi erano entusiasti e noi giochiamo per farli divertire“.



“Spagna è squadra che ci ha messo più in difficoltà all’Europeo”

Il mister ha infine lanciato un messaggio d’avvertimento alle Furie rosse: “La Spagna è stata la squadra che ci ha messi più in difficoltà a EURO 2020. È una squadra forte, con buoni giocatori. Sarà una bella partita. Loro sono bravi nel palleggio, mentre noi non abbiamo avuto tempo per arrivare ai loro livelli, ma stavolta sarà diverso“.