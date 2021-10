Roma, striscione contro Spalletti: ecco come è stato accolto l’ex tecnico

In capitale è atteso il big match tra Roma-Napoli. Atteso un grande ex, l’allenatore che adesso siede sulla panchina dei partenopei. Luciano Spalletti torna all’Olimpico da ex allenatore e i tifosi della “Magica” hanno pensato di non accogliere con dolci parole il loro ex tecnico. Roma, striscione contro Spalletti, ecco la brutta reazione dei tifosi.

Roma, striscione contro Spalletti

A quanto pare i tifosi della Roma hanno pensato di non lasciar inosservato il ritorno del tecnico Spalletti. Con il tecnico di origini toscane non è finita nei migliori dei modi, soprattutto con le dichiarazioni che Spalletti ha dichiarato nel periodo dopo l’addio e non solo.

Ciò che più ha segnato, e che i tifosi non hanno dimenticato, sono gli screzi con Francesco Totti, capitano della Roma. Proprio in quel periodo il Capitano ha deciso di dire addio al calcio e, quindi, anche di lasciare la Roma, squadra che ha sposato e che non ha mai lasciato in carriera. Oggi, in occasione del match, un gruppo di tifosi della Roma ha esposto fuori dall’Olimpico uno striscione con il tecnico del Napoli, ex allenatore della Roma. Lo striscione ricorda anche che tra le due tifoserie non scorre buon sangue. Lo striscione recita: “Piccolo uomo rieccoti qua…degno rappresentante della tua nuova società“.