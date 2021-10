Telecronisti seria A 7.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Telecronistia serie A 7 .a giornata: tutti i nomi. La serie A alla 7 giornata già regala importanti emozioni. Sono varie le partite che spiccano in questo turno. La capolista Napoli sarà attesa nella bolgia di Firenze. Per la squadra di Spalletti non sarà facile vincere, visto che la Viola è galvanizzata dall’ultima vittoria sull’Udinese. L’Inter di Inzaghi dovrà essere corsara a Reggio Emilia in modo da tentare di recuperare il divario che la separa dai vesuviani. Impegno facile sulla carta per la Roma dello Special One che attende l’Empoli all’Olimpico: la Lupa,però, non potrà abbassare la guardia. La Juventus, che sembra abbia ritrovato se stessa, dovrà fare punteggio pieno per dare continuità alle 3 vittorie delle ultime apparizioni. Il Milan si scontrerà con l’Atalanta in uno scontro che promette mille emozioni.

Telecronisti serie A 7.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Cagliari- Venezia: venerdì 1 ottobre ore 20:45

Telecronaca Sky: Antonio Nucera con il commento di Giancarlo Marocchi

Telecronaca DAZN: Riccardo Mancini con il commento di Alessandro Budel

Salernitana-Genoa: sabato 2 ottobre ore 15:00

Telecronaca DAZN: Alberto Santi con il commento di Emanuele Giaccherini

Torino-Juventus: sabato 2 ottobre ore 18:00

Telecronca DAZN: Pierluigi Pardo con il commento di Massimo Ambrosini

Sassuolo-Inter: sabato 2 ottobre ore 20:45:

Telecronaca Sky: Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani

Telecronaca DAZN: Ricky Buscaglia con il commento di Marco Parolo

Bologna-Lazio: domenica 3 ottobre ore 12:30

Telecronca Sky: Andrea Marinozzi con il commento di Nando Orsi

Telecronaca DAZN: Dario Mastroianni con il commento di Dario Marcolin

Verona-Spezia: domenica 3 ottobre ore 15:00

Telecronca DAZN: Gabriele Giustiniani con il commento di Sergio Floccari

Samdoria-Udinese: domenica 3 ottobre ore 15:00

Telecronca DAZN: Andrea Calogero con il commento di Stefan Scwoch

Fiorentina-Napoli: domenica 3 ottobre ore 18:00

Telecronaca DAZN: Edoardo Testoni con il commento di Simone Tiribocchi

Roma-Empoli: domenica 3 ottobre ore 18:00

Telecronca DAZN: Riccardo Mancini con il commento di Massimo Gobbi

Atalanta-Milan: domenica 3 ottobre ore 20:45

Telecronaca DAZN: Stefano Borghi con il commento di Federico Balzaretti