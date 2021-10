Telecronisti serie B 7 giornata: tutte le voci di Sky e DAZN. La serie B continua a regalare grandi emozioni. Nell’ultimo turno della serie cadetta la capolista Pisa è stata fermata in casa del Parma per 1 a 1. Mentre il Brescia ha consolidato il secondo posto in classifica, battendo l’Ascoli attualmente terzo, per 3 a 2. L’altra squadra che si trova a pari punti con l’Ascoli, la Cremonese, ha trionfato in casa del Vicenza per 1 a 0.

Telecronisti serie B 7 giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Lecce-Monza, venerdi 1 ottobre ore 20:30

Telecronaca Sky: Daniele Barone con il commento di Nando Orsi

Telecronaca DAZN: Ricky Buscaglia con il commento di Fabio Bazzani

Alessandria-Cosenza, sabato 2 ottobre ore 14:00

Telecronaca Sky: Paolo Ghisoni

Telecronaca DAZN: Alessandro Zanon

Frosinone.Cittadella, sabato 2 ottobre ore 14:00

Telecronca Sky: Paolo Redi

Telecronaca DAZN: Dario Mastroianni

Crotone-Ascoli, sabato 2 ottobre ore 14:00

Telecronaca Sky: Bruno Palermo

Telecronaca DAZN: Giorgio Basile

Cremonese-Ternana, sabato 2 ottobre ore 14:00

Telecronaca Sky: Gaia Brunelli

Telecronaca DAZN: Edoardo Testoni

Pisa-Reggina, sabato 2 ottobre ore 16.15

Telecronaca Sky: Riccardo Gentile

Telecronaca DAZN: Gabriele Giustiniani

Tutta la serie Bkt è su DAZN, a soli 29,99 euro al mese. Attiva ORA. Disdici quando vuoi

Spal-Parma, sabato 2 ottobre ore 18:30

Telecronaca Sky: Andrea Solaini

Telecronaca DAZN: Riccardo Mancini

Brescia-Como, domenica 3 ottobre ore 14:00

Telecronaca Sky: Dario Massara

Telecronaca DAZN: Alberto Santi

Pordenone-Vicenza, domenica 3 ottobre ore 16:15

Telecronaca Sky: Alessandro Sugoni

Telecronaca DAZN: Alessandro Rimi

Benevento-Perugia, domenica 3 ottobre ore 20:30

Telecronaca Sky: Nicolò Ramella

Telecronaca DAZN: Marco Calabresi