DAZN, scacco alla pirateria: blocco delle doppie utenze per abbonamento singolo, tranne che se collegate dal medesimo IP

La piattaforma di video streaming DAZN ha annunciato la decisione di voler bloccare, già da metà dicembre 2021, la doppia visione in contemporanea, da device differenti, dei contenuti online per singolo abbonamento. L’azienda ha precisato che la nuova modifica unilaterale di contratto che verrà proposta non colpirà le famiglie, in quanto si potrà continuare ad usufruire della doppia utenza congiunta nel caso di uso simultaneo di due dispositivi collegati dallo stesso indirizzo IP.

Il cambio di DAZN: un colpo alla pirateria e agli utilizzi non “conformi”

La notizia è di questi giorni e DAZN, fornitore web streamer con in mano i diritti delle principali partite di Calcio italiane e straniere, ha motivato la scelta commerciale con la volontà di ostacolare la pirateria dato che, a detta della multinazionale pay-per-view, un 20% dei sottoscritti non userebbe “conformemente” il servizio in occasione delle competizioni sportive. In particolare DAZN riporta come vi sia ultimamente la tendenza a condividere lo sdoppiamento dell’abbonamento su vari siti web (che aumentano costantemente di numero), sui quali poi il segnale verrebbe “rimbalzato”.

🔸 #Dazn, stop alla doppia utenza per ogni abbonamento. La svolta della piattaforma che ha in pancia i diritti della #SerieA: non sarà più possibile la «concurrency»: accedere ai contenuti in contemporanea da due device lontani fra loro. https://t.co/1WYcAodQrD pic.twitter.com/633hJbK8QR — IlSole24ORE (@sole24ore) November 9, 2021

In arrivo le proposte di modifica unilaterale di contratto con i nuovi termini e condizioni

DAZN ha fatto sapere anche che gli avvisi in tal senso per i propri iscritti partiranno a breve e che gli stessi abbonati avranno comunque a disposizione i canonici 30 giorni di tempo utili ad avanzare la richiesta di rescissione dell’accordo sottoscritto, qualora non volessero accettare i nuovi termini e condizioni.

Ma non tutti l’hanno presa benissimo…

Servizio non ottimo, cambio di termini servizio in corso di campionato. La pirateria si sconfigge con prodotti di qualità, accessibili e facili da utilizzare. Si può guadagnare extra con contenuti premium, non con i giochi delle 3 carte a spese dei consumatori #Daznout — Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 9, 2021