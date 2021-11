De Light spiega il perché del gap della Juve tra Serie A e UCL

Matthijs De Light ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per Londra. La Juventus è attesa domani sera, alle ore 21.00 allo Stamford Bridge, dai Blues, attuali Campioni d’Europa.

I bianconeri vogliono a tutti i costi battere il Chelsea per portare a casa i tre punti e mantenere il primato nel Girone H di Champions League. Nella gara di andata, a Torino, furono proprio i padroni di casa a vincere grazie alla rete di Chiesa.

De Light introduce la gara Chelsea-Juventus

Matthijs De Ligt ha introdotto l’importante sfida che li attende: “La gara di domani sarà speciale. Giocare a Stamford Bridge contro il Chelsea è affascinante. Domani affronteremo una squadra molto forte, di conseguenza dovremo restare compatti ed evitare le loro ripartenze. Sarà fondamentale giocare con tranquillità, come abbiamo dimostrato di saper fare. Servirà la migliore Juve possibile“.

Il percorso in UCL

In molti si sono chiesti finora, il perché c’è un evidente gap di risultati della Juventus tra Europa e Italia, il difensore centrale ha dato la sua risposta: “Fino a questo momento il nostro percorso in Champions League è stato perfetto. Si tratta di una competizione diversa rispetto alla Serie A: il calcio europeo è più veloce e ci sono più spazi dove giocatori come Chiesa e Morata possono fare la differenza. In Italia, invece, incontriamo spesso squadre che si chiudono molto bene e tocca a noi trovare nuove soluzioni per arrivare in porta. Adesso, però, la nostra testa deve essere focalizzata soltanto sul match di domani. Pensiamo a una gara alla volta, lavorando duramente allenamento dopo allenamento”.

Il momento della Juve

La Juventus arriva dai due trionfi in campionato (1-0 sulla Fiorentina e il 2-0 a Roma contro la Lazio) e il poker in Champions League (4-2 in casa contro lo Zenit): “Arriviamo alla sfida contro i Blues in fiducia perché nelle ultime due partite che abbiamo disputato in campionato, contro Fiorentina e Lazio, siamo stati bravi a non concedere vere e proprie occasioni da gol ai nostri avversari. In queste ultime settimane abbiamo ritrovato il giusto spirito per affrontare da squadra i tantissimi impegni che ci attendono. Il gruppo è unito e desideroso di ottenere risultati importanti”.