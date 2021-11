DIRETTA Juventus-Atalanta 0-1: Zapata porta la Dea in vantaggio

DIRETTA JUVENTUS-ATALANTA

La Vecchia Signora ospita la Dea all’Allianz Stadium per quella che sarà la sfida valida per la 14esima giornata di Serie A. Arbitro del match G. Ayroldi. Juventus-Atalanta verrà disputata sabato 27 novembre 2021 alle ore 18.

DIRETTA Juventus-Atalanta

Commento

29′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! Atalanta in vantaggio: Zapata

27′ Riprende il gioco

26′ Due giocatori a terra. Gioco fermo. Dybala e Djimsiti

20′ Si inserisce bene Chiesa, i difensori riescono a fermarlo

17′ Gran tiro di Dybala nell’angolino in basso a destra

14′ Demiral su Morata, punizione per la Juve

12′ Gran tiro di Alex Sandro, si oppone Djimsiti

8′ Cross di Malinovskiy in area di rigore, i difensori spazzano via. Angolo per la Dea

7′ Freuler stende Chiesa, punizione per la Juve

5′ Possibile fallo di mano di Bonucci in area di rigore. Ayroldi fa proseguire

3′ Possesso palla per la Juve

2′ Prima palla del match ai bianconeri

1′ Giovanni Ayroldi ha dato il via: inizia Juve-Atalanta

Tutto pronto a Torino, tra poco si parte

I precedenti in assoluto tra le due formazioni sono 59: 38 vittorie dei bianconeri, 17 pareggi e 4 vittorie dei bergamaschi.

Sono tre anni che la Juventus non riesce a fare punteggio pieno contro l’Atalanta allo Stadium. Era il 2018 quando i bianconeri si sono imposti per 2-0, poi altre 3 gare e 3 pareggi.

Juventus-Atalanta, formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djmsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Zapata, Malinovskyi. All. Gasperini.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Lu. Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata, Chiesa. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Chiellini, Bentancur, Arthur, Kulusevski, Bernardeschi, Kaio Jorge, Kean. Indisponibili: De Sciglio, Ramsey, Danilo. Squalificati: –

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini. A disp. Sportiello, F. Rossi, Demiral, Scalvini, Giu. Pezzella, Koopmeiners, Pessina, Hateboer, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Muriel. Indisponibili: Gosens, Lovato. Squalificati: –

La Juventus arriva da un brutto ko in Champions League, dove il Chelsea ha liquidato i bianconeri dallo Stamford Bridge per 4-0. In campionato l’ultima sfida ha portato la Juve a vincere contro la Lazio e risalire un po’ in classifica. Per la formazione contro l’Atalanta, Allegri ritrova Dybala che dovrebbe partire dal primo minuto.

L’Atalanta vola alto in classifica, quinto posto con 25 punti, ultima sfida un 5-2 allo Spezia. Gasperini ed i suoi ragazzi sperano anche nel passaggio di turno in Champions League. La Dea arriva carica all’Allianz e spera di bloccare i bianconeri che potrebbero raggiungerli in classifica con una vittoria.