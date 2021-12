DIRETTA LIVE Salernitana-Juventus 0-2: gol di Dybala, poi Morata

DIRETTA LIVE SALERNITANA-JUVENTUS – SERIE A –

All’Arechi di Salerno si sfidano Salernitana-Juventus, gara valida per la 15.a giornata di Serie A. Nel match di turno infrasettimanale l’arbitro sarà F. Fourneau. Fischio d’inizio ore 20.45.

Diretta Live Salernitana-Juventus

Commento

61′ Giallo per Locatelli, brutta entrata sull’avversario

60′ Tiro di Ranieri, palo!!!! Salernitana vicino al pareggio

57′ Tiro di Bernardeschi, la palla finisce su un difensore

STATISTICHE: 55 vs 45 % il possesso palla per la Juve

55′ Tiro di Paulo Dybala, palla oltre la traversa

50′ Doppia sostituzione per la Salernitana: esce Capezzi, entra Di Tacchio; esce Kechrida, entra Schiavone

48′ Cuadrado in area, cerca Kean. La difesa non li lascia passare

46′ Riprende la sfida all’Arechi, palla ai granata

45’+3′ Finisce qui il primo tempo. Salernitana-Juventus 0-1, gol di Dybala

45′ Segnalati 3 minuti di recupero

44′ Rodrigo Bentancur riesce ad arrivare al tiro, traversa!!!

40′ Azione della Salernitana con Ranieri che mette un bel pallone in mezzo

37′ Problemi per Kean, giocatore a terra, entra lo staff medico in campo

36′ Pressing Juve, Dybala cerca di inserirsi

STATISTICHE: Dopo 30 minuti di gioco, 5-0 per la Juve per i tiri

31′ Gol annullato per fallo in attacco

30′ Si consulta il VAR per convalidare il secondo gol della Juve

29′ GOOOOOOOOOOOOOL!!! Juventus in vantaggio per 2-0. Gol di Chiellini

27′ Punizione per la Juve, fallo di kechrida

25′ Giallo per Gagliolo, il primo del match va ad un giocatore granata

23′ La Salernitana non si lascia intimidire, ci prova subito con Simy, Szczesny para il tiro

21′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Juventus in vantaggio! Gol di Dybala

20′ Angolo per la Juve, Dybala sulla palla, crossa al centro dell’area

18′ Fallo di Simy, l’arbitro fischia

16′ Si fa vedere la Salernitana con Simy, la palla finisce fuori. Rimessa dal fondo per i bianconeri

STATISTICHE: dopo 15 minuti di gioco il possesso palla è 70-30% per la Juve

13′ Bella giocata di Kean, ma Gyomber ferma tutto

10′ Tiro di Dybala dal limite, Belec para senza difficoltà

8′ Kulusevski e Kean provano la giocata, tiro fuori

6′ Fallo di Locatelli, l’arbitro vede tutto

4′ Capezzi ferma la corsa di Pellegrini

2′ Angolo per la Juve, batte Dybala. Simy intercetta

1′ Si parte!!! Prima palla alla Juventus

Tutto pronto a Salerno, giocatori disposti nella propria metà campo

Salernitana-Juventus, formazioni ufficiali

SALERNITANA: Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, L.Coulibaly, Capezzi, Kechrida, Ranieri, Bonazzoli, Simy. All.: Colantuono.

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Kean. All.: Allegri.

Probabili formazioni

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Zortea, L.Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Djuric, Bonazzoli. All. Colantuono. A disp. Fiorillo, Guerrieri, Bogdan, Delli Carri, Jaroszynski, Schiavone, Kastanos, Capezzi, Kechrida, Simy, Vergani. Indisponibili: Gondo, Strandberg, M. Coulibaly, Ruggeri, Russo, Ribery. Squalificati: –

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Kean, Bernardeschi. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, De Winter, Arthur, Lu.Pellegrini, Kulusevski, Soulé, Morata, Kaio Jorge. Indisponibili: Chiesa, Danilo, De Sciglio, McKennie, Ramsey. Squalificati: –

La Salernitana con due vittorie e due pareggi in 14 gare di campionato ha appena 8 punti, fanalino di coda della Serie A. Una rotta da invertire quella dei granata se l’intenzione è quella di restare nella massima serie. I campani arrivano da un importante pareggio rimediato in trasferta a Cagliari.

La Juventus arriva da due sconfitte consecutive, Chelsea (Champions League) e Atalanta (Serie A). Due ko difficili da digerire, soprattutto con punti da fare. La Vecchia Signora è in piena emergenza per alcune assenze importanti, come Federico Chiesa, Ramsey, Mckennie, Danilo e De Sciglio. Non solo, a Torino le difficoltà societarie non mancano, servirebbe una vittoria per risollevare gli animi.