DIRETTA LIVE Salernitana-Juventus (ore 20.45): probabili formazioni

DIRETTA LIVE SALERNITANA-JUVENTUS – SERIE A –

All’Arechi di Salerno si sfidano Salernitana-Juventus, gara valida per la 15.a giornata di Serie A. Nel match di turno infrasettimanale l’arbitro sarà F. Fourneau. Fischio d’inizio ore 20.45.

Diretta Live Salernitana-Juventus (ore 20.45)

Commento

– in attesa –

Salernitana-Juventus, formazioni ufficiali

SALERNITANA – in attesa

JUVENTUS – in attesa

Probabili formazioni

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Zortea, L.Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Djuric, Bonazzoli. All. Colantuono. A disp. Fiorillo, Guerrieri, Bogdan, Delli Carri, Jaroszynski, Schiavone, Kastanos, Capezzi, Kechrida, Simy, Vergani. Indisponibili: Gondo, Strandberg, M. Coulibaly, Ruggeri, Russo, Ribery. Squalificati: –

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Kean, Bernardeschi. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, De Winter, Arthur, Lu.Pellegrini, Kulusevski, Soulé, Morata, Kaio Jorge. Indisponibili: Chiesa, Danilo, De Sciglio, McKennie, Ramsey. Squalificati: –

La Salernitana con due vittorie e due pareggi in 14 gare di campionato ha appena 8 punti, fanalino di coda della Serie A. Una rotta da invertire quella dei granata se l’intenzione è quella di restare nella massima serie. I campani arrivano da un importante pareggio rimediato in trasferta a Cagliari.

La Juventus arriva da due sconfitte consecutive, Chelsea (Champions League) e Atalanta (Serie A). Due ko difficili da digerire, soprattutto con punti da fare. La Vecchia Signora è in piena emergenza per alcune assenze importanti, come Federico Chiesa, Ramsey, Mckennie, Danilo e De Sciglio. Non solo, a Torino le difficoltà societarie non mancano, servirebbe una vittoria per risollevare gli animi.