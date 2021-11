DIRETTA Milan-Porto 0-0: primo tempo al Meazza

DIRETTA MILAN-PORTO – CHAMPIONS LEAGUE –

La quarta giornata della fase a gironi di Champions League prevede il match Milan-Porto, appartenenti al Gruppo B. Le due formazioni si affronteranno mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 18.45 a San Siro, match arbitrato dal francese Turpin C.

Diretta Milan-Porto, commento

1′ Si inizia!

– Il direttore di gara è il francese Clement Turpin

– Le due formazioni sono sul campo, tra poco si inizia

Formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Tãtãrusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leão; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Zaidu, Pepe, Mbemba, João Mário; Otávio, Uribe, Sérgio Oliveira, Luís Díaz; Evanilson, Taremi. Allenatore: Sergio Conceição

Il Milan, dopo 3 gare giocate, non ha racimolato nemmeno un punto. I rossoneri sono quarti in classifica a zero punti. Non sono ancora certe le sorti della formazione italiana, ma c’è ancora speranza che si possa finire in Uefa Europa League.

Il Porto, per essere finito in un gruppo non semplice, ha messo da parte 4 punti, punti importanti per il cammino in Champions League. I portoghesi sono a pari punti con l’Atletico Madrid (4), quindi tutto è ancora possibile. La sfida contro i rossoneri sarà una delle decisive.

Sono 10 i precedenti tra Milan-Porto: 4 vittorie dei rossoneri, 3 dei portoghesi e 3 i pareggi. Ultimo precedente ufficiale: Milan-Porto 1-0. Contro il Porto, il bilancio in casa è di 2 sconfitte e due vittorie.

Per gli incontri con squadre portoghesi in generale, invece, sarà la tredicesima partita in casa per il Milan. Il bilancio dice 10 vittorie e due sconfitte, entrambe con il Porto.

Per la formazione, Pioli prenderà le ultime decisioni anche prima della gara, valutando le condizioni di tutti. Giroud dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, con Zlatan pronto a subentrare a gara in corso. In porta Tatarasanu, supportato da Calabria, Romagnoli al posto di Kjaer, Tomori e Hernandez. Centrocampo con Tonali al posto di Bennacer, Brahim Diaz torna sulla trequarti. Altro dubbio per Pioli è quello di inserire Krunic al posto di Leao.