Infortunio per Chiesa, esce durante Juventus-Atalanta

All’Allianz Stadium sta andando in scena la sfida Juventus-Atalanta, valida per la quattordicesima giornata di Serie A. E’ appena iniziato il primo tempo e tutti possono notare che in campo Bernardeschi prenderà il posto di Federico Chiesa. Un cambio inaspettato. La verità è un infortunio per Chiesa.

Infortunio per Chiesa, le condizioni del giocatore

Pessime notizie per la Juventus, che durante la partita contro l’Atalanta ha perso Federico Chiesa per infortunio. Uno dei giocatori più pericolosi nella rosa bianconera, ha dovuto lasciare il campo all’intervallo, venendo sostituito dal rientrante Bernardeschi. Chiesa è stato fondamentale già nel primo tempo, la sua assenza costerà cara ai bianconeri nella seconda frazione di gioco.

Si dovrebbe trattare di un infortunio muscolare. L’ex giocatore della Fiorentina, all’intervallo, si è diretto verso gli spogliatoi dell’Allianz Stadium zoppicando. Si spera che non si tratti di nulla di grave, sopratutto che non tenga lontano dal campo di gioco Federico Chiesa. Nelle prossime ore lo staff medico della Juventus procederà con gli esami strumentali per approfondire la sua situazione.

Non c’è tregua per la Juventus oggi che, oltre allo scandalo delle Plusvalenze che nelle ultime ore si è abbattuto sulla società, adesso perde anche Chiesa. Non solo, i bianconeri sono anche sotto di un gol contro la Dea.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI SULLE CONDIZIONI DI CHIESA