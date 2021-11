Milan-Porto streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il match

Dopo aver rimediato tre sconfitte nelle prime tre partite del Girone, il Milan di Pioli è chiamato a trovare i ‘tre punti’ nella quarta giornata del Gruppo B di Champions League. Milan-Porto si prospetta un match cruciale per i rossoneri che, in caso di sconfitta, sarebbero eliminati anzitempo dalla massima competizione calcistica europea. Alla squadra portoghese invece, basterebbe un pareggio per continuare ad essere in lizza per un secondo posto, che varrebbe la qualificazione al turno successivo. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Milan-Porto streaming gratis e diretta tv in chiaro Mediaset? Dove vedere il match.

Milan-Porto streaming gratis Amazon e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il match

Milan-Porto, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, si giocherà allo Stadio San Siro di Milano a partire dalle ore 18.45 di Mercoledì 3 Novembre 2021. Il match verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime con la telecronaca affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini e ampio spazio pre e post partita. Amazon Prime assicura a tutti suoi clienti la possibilità di seguire un match delle italiane del Mercoledì sera e mette a disposizione dei suoi utenti un’applicazione disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Per Milan-Porto non è quindi disponibile né lo streaming gratis né la diretta su altre piattaforme come Now TV, Infinity Plus o SKY.

Le probabili formazioni di Milan-Porto:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Rafael Leao; Giroud.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Wendell; Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Luis Diaz; Evanilson, Taremi.