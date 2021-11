Mondiali Qatar 2022: Iran solo contro tutti

I calciatori della selezione iraniana hanno disputato sinora un’eccellente fase asiatica di qualificazione al campionato mondiale del 2022 in Qatar. Tuttavia non hanno mai visto nemmeno l’ombra di un meritato riconoscimento ed ora sono arrivati a denunciare, esasperati, la totale ed inspiegabile noncuranza nei loro confronti da parte dei propri vertici sportivi.

Tre punti conquistati in trasferta contro il Libano e la Nazionale dell’Iran si conferma capofila del gruppo A (a 13 punti) ipotecando, insieme alla Corea del Sud (con 11 punti), l’obiettivo di passare le fasi eliminatorie con ben 5 giornate d’anticipo.

Ma sembrerebbe che in patria non sia stato dato il giusto peso alle ottime prestazioni della squadra: i giocatori della formazione di bandiera hanno dichiarato infatti, attraverso i propri canali ufficiali Instagram, di ritrovarsi stranamente abbandonati al loro destino persino dalla stessa Federazione calcistica iraniana. Il messaggio condiviso recita: “Le nostre vittorie sono diventate una cosa normale (per la Federazione) e invece di sostenerci di più, ci hanno completamente dimenticati. È ora di informare le persone dei problemi che stanno affliggendo la Nazionale. Cose che non sono degne del nome del nostro Paese. Da un anno indossiamo sempre le stesse divise, dopo averle lavate. Abbiamo affrontato delle difficoltà durante il campo d’allenamento in Libano, ma nessuno della Federazione si è lamentato”.

This pic & statement were posted by the #Iran 🇮🇷 #TeamMelli players:

– since one year we have to wear the same old kits, after the wash;

– we faced bad difficulties during the camp on Lebanon (eg. the training pitch), but no one from the Federation protested; pic.twitter.com/2rDu7nDF8i

— Iran #TeamMelli 🇮🇷 ایران #تیم_ملی (@iranteammelli) November 11, 2021