Qualificazione Italia Quatar 2022 – La formula playoff

Se ne riparlerà a marzo augurandoci il lieto fine, ma è il caso di spiegare fin da subito la strada da percorrere per giocare in Quatar, perchè la formula non è complicata ma è comunque inedita, accantonato il doppio confronto con un’unica rivale come già successe contro la Svezia pre Russia 2018, si passa alla formula del final four molto in voga nel basket e nel volley.

La formula playoff tutto quello che c’è da sapere

In Quatar ci andranno tredici formazioni europee, dieci hanno già staccato il pass tramite la qualificazione diretta nei gironi (nel nostro la Svizzera), le altre tre verranno fuori dai playoff che saranno giocati dalle dieci migliori seconde dalle qualificazioni, più le due migliori provenienti dall’ultima Nations League e non qualificate tramite i gironi. Detto che le grandi come Francia, Germania, Spagna, stanno già prenotando l’albergo in Quatar, le dodici ai playoff saranno suddivise in tre gironi da quattro squadre, due di queste saranno teste di serie le altre due no. La final four diventa di semplice interpretazione, le due teste di serie del girone affronteranno le altre due nelle semifinali che giocheranno in casa, chi vincerà giocherà la finale in sede da sorteggiare e chi trionferà dopo i novanta o centoventi minuti o i rigori andrà ai mondiali. In sostanza le vincenti de tre gironi si accoderanno alle dieci già qualificate.

L’Italia nei playoff con chi se la vedrà

L’Italia è testa di serie come da ranking stilato in base al comportamento nei gironi di qualificazione, assieme a Portogallo, Scozia, Russia, Svezia e Galles, quindi nella prima partita non affronterà una di queste squadre. L’avversario uscirà invece dalle altre sei, ovvero Turchia, Polonia, Macedonia, Ucraina, Austria, Repubblica Ceca, superato il primo scoglio ci sarà la finale contro la vincente dell’altra semifinale del girone. Per conoscere la prima avversaria si dovrà aspettare il sei novembre nel giorno del sorteggio, invece i playoff si giocheranno a fine marzo, il primo aprile si sorteggeranno i gironi della fase finale dei mondiali. Augurandoci che ci saranno anche gli Azzurri campioni d’Europa