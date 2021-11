Roma, “il rifiuto di Josè Mourinho”: il mister portoghese disdegna ancora il Tapiro d’Oro milanese di “Striscia”

La curiosità del giorno, riportata su più agenzie di stampa, è “il rifiuto” di Josè Mourinho.

L’allenatore della Roma avrebbe snobbato il “premio” consegnatogli dall’inviato della trasmissione televisiva Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, innescando un turbinio di polemiche più o meno scherzose. Il giornalista milanese si è presentato dal “Mou” con in mano il suo celebre gadget, il “Tapiro d’oro”, ma il tecnico portoghese non avrebbe né gradito, né accettato e né tantomeno ritirato il “riconoscimento”, andando via in auto dopo essersi mostrato abbastanza infastidito dalle telecamere.

Una Roma in crisi, oppure no?

Che la squadra della Roma stia passando un brutto momento è ormai dichiarato da molte voci degli “addetti ai lavori”, ma potrebbe essere sindacabile parlare propriamente di crisi: sesta in classifica con 19 punti dopo 12 giornate, il club giallorosso ha subito una brusca frenata dopo una partenza inarrestabile in campionato (e qualche meno bella figura in Europa), vincendo solo una gara negli ultimi 7 turni. Tanto è bastato agli ironici “biscioni” del programma per raggiungere prontamente nella capitale il CT della squadra capitolina e mostrare la loro vicinanza, dopo le polemiche del mister a fine gara contro il Venezia. Lo “Special One”, tuttavia, ha preferito finora non dichiarare nulla a proposito del siparietto e molto poco del proprio lavoro, probabilmente per parlare alla stampa più avanti con eventuali risultati alla mano.

Tapiro d'oro indigesto per Josè Mourinho: lo Special one fugge (di nuovo) senza ritirare il premio@josemourinhotv @VStaffelli #striscialanotizia https://t.co/pMghnaXrqu — Striscia la notizia (@Striscia) November 10, 2021

Mourinho non scherza, e alla fine porge il conto

Il servizio sarà mandato in onda nella puntata odierna e Mediaset avrebbe prontamente diffuso le prime anticipazioni.

C’è chi parla di scaramanzia e molti critici dell’educazione (e dell’allenatore) ricordano come il portoghese avesse già fatto sfoggio dello stesso atteggiamento (davanti alla medesima “onorificenza”) il 23 gennaio 2009, nella propria villa sul Lago di Como: un anno e mezzo più tardi il tecnico, seduto sulla panchina dell’Inter, portò a casa scudetto, Coppa Italia e Champions League, realizzando per la prima volta in Italia il celebre “Triplete”. Anche in quella occasione Josè Mourinho dos Santos Mourinho Fèlix non ritirò la gratificazione di Canale 5 e andò via, prima da “Striscia” e poi da Milano…

Roma, Mourinho: "Il gioco c'è, Abraham e gli attaccanti torneranno a segnare" https://t.co/fFqaXffrbI — Calcio Roma (@RepAsRoma) November 6, 2021