Xavi e il suo nuovo codice di condotta per il Barcellona

Xavier Hernández Creu, meglio noto come Xavi, ha stilato un nuovo codice di comportamento per giocatori e staff del Barcellona.

Gli effetti del suo arrivo sulla panchina degli spagnoli cominciano a farsi sentire. L’ex centrocampista spagnolo ha spiegato di voler subito mettere ordine nello spogliatoio blaugrana: “Le cose sono sempre andate bene quando nel gruppo c’era ordine e disciplina”.

Il punto di vista di. Xavi, è che chi sbaglia paga. Il nuovo tecnico ha preso provvedimenti, dopo l’accoglienza trionfale: licenziati il fisioterapista Juanjo Brau e il preparatore atletico Albert Roca. Complici di queste scelte, sono stati i dieci calciatori blaugrana attualmente in infermeria per problemi muscolari: “Ogni volta che abbiamo avuto delle norme, le cose sono andate bene. Quando non ne abbiamo avute, sono arrivati i guai. E’ semplice: bisogna avere delle regole e rispettarle”, ha chiosato il neoallenatore del Barcellona.

Inoltre ci tiene a ribadire che le sue disposizioni non riguardano la disciplina, ma soltanto l’ordine: “La parola disciplina non mi piace, ma senza ordine e impegno non si va da nessuna parte”. Almeno attualmente però, sembra che non abbia ancora messo la croce su nessuno, infatti durante la sua presentazione, ha chiesto al proprio presidente il rinnovo del calciatore più disordinato della rosa, Ousmane Dembéle: “Se seguito può diventare il più forte al mondo nella sua posizione. Dipende da lui, ma anche da noi che dobbiamo prenderci cura di lui e aiutarlo”.

Xavi non fa sconti nemmeno ai senatori, i veterani della squadra: “I veterani, siccome li conosco, saranno quelli che spederò di più”.

Tra le tante regole che i calciatori dovrebbero rispettare, ci sarebbe anche il divieto di spostarsi durante la notte, salvo per motivi seri. Gerard Piqué, suo ex compagno, ha dovuto cancellare un’intervista che avrebbe dovuto rilasciare la settimana prossima a El Hormiguero, trasmissione che viene girata a Madrid.

Il Codice Xavi: il nuovo codice di condotta del Barcellona

9:30 ORARIO MASSIMO DI ARRIVO

1.30h prima della seduta, per eventuali colloqui

9.00 ORARIO MASSIMO DI ARRIVO PER LO STAFF

2h prima

00.00 ORARIO MASSIMO DI RIIENTRO A CASA

in prossimità delle partite

PRANZO SOLO NELLA SALA DEL CLUB, CON DIETA

il giorno della partita

MULTE PER RITARDI

si parte da 100euro, ad aumentare

MULTE PER FALLI

anche quelli commessi in allenamento

LIMITATE LE ATTIVITÀ RISCHIOSE

come surf o bici elettrica

GIOCA SOLO CHI MERITA

Non ci saranno titolari fissi

PRESERVARE L’IMMAGINE DEL CLUB

rispettare le regole, salutare e interagire con i tifosi