Calciomercato Napoli: Yerry Mina al posto di Manolas. Arriverà anche il Papu?

Yerry Fernando Mina Gonzalez, difensore colombiano di 27 anni, è il profilo su cui il Napoli punta maggiormente per puntellare la difesa privata da poco di Kostas Manolas. Alto 1,95 cm, difensore centrale in forza all’Everton, Mina, oltre ad essere dotato di un’ottima velocità e buon senso della posizione, ha anche il vizietto del gol, soprattutto con la maglia della nazionale colombiana della quale è titolare. In passato ha vestito la maglia del Palmeiras, del Barcellona e ora dell’Everton. Il giocatore sarebbe disponibile al trasferimento. Il problema potrebbe essere la valutazione del suo cartellino, che si aggira tra i 20-25 milioni di euro, e l’eventuale avallo dell’attuale allenatore dell’Everton, Rafa Benitez. Il Napoli vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Eventuale pista alternativa a Mina sarebbe Jhon Lucumi, difensore centrale e all’occorrenza esterno sinistro, sempre colombiano, 23 anni, attualmente in forza al Genk.

Il Papu Gomez infiamma il calciomercato del Napoli

Il Papu Gomez si candida come rinforzo per il Napoli. Per ora è stato lui stesso a proporsi, o forse c’è già qualcosa sotto e arriverà nella prossima sessione di mercato. Con il mercato alle porte tutto può succedere e non c’è niente di sicuro. Anzi, di sicuro una cosa c’è: le dichiarazioni del giocatore argentino 33enne che ha voglia di tornare in Italia e specificatamente nel Napoli. La società partenopea ne avrebbe bisogno anche per mettere pressione ad un eventuale rinnovo o non rinnovo di Insigne in scadenza il 30 giugno 2022. La telenovela Insigne non è ancora finita, anzi, è totalmente in stand-by, e proprio l’eventuale acquisto di Gomez potrebbe essere da spinta per accelerare anche su questa spinosa situazione. Tra il Napoli e Gomez oltre al Siviglia, proprietaria del cartellino, spunta anche una clausola inserita quando l’Atalanta ha ceduto il suo ex gioiello agli andalusi. Ci sarebbe una penale se il Siviglia decidesse di cederlo in Italia, equivalente all’incirca a 5/6 milioni di euro.