Catania Monopoli, dove vedere serie C girone C in diretta tv e streaming: Sky o Eleven Sports?

Catania Monopoli: l’attesa è finita. Mercoledì 22 dicembre alle ore 21:00, allo Stadio “Angelo Massimino” di Catania, si disputerà l’incontro tra pugliesi e rossazzurri. Le due squadre occupano una posizione in classifica differente: gli ospiti sono secondi nel girone con 34 punti. Mentre i catanesi sono dodicesimi con 24 punti. L’incontro sarà combattuto visto che i padroni di casa necessitano di punti per allontanare la zona retrocessione, distante 9 lunghezze, non molte per poter dormire sonni tranquilli.

Catania Monopoli: dove vedere lo scontro in diretta tv e streaming: Sky o Eleven Sports?

La partita sarà trasmessa sia in diretta tv che in streaming. Sky Sports la trasmetterà in diretta al canale 252 del satellite. Sottoscrivendo un valido abbonamento vi sarà anche l’opportunità di vederla in diretta e in streaming, sulla piattaforma Eleven Sports.

Le probabili formazioni

Atteso la sfida tra i due bomber. Infatti saranno contrapposti il cannoniere napoletano della formazione pugliese Ernesto Starita, sin qui nove reti per lui, e il giovane ariete di proprietà del Padova calcio Luca Moro, mattatore del Liotro con 18 goal all’attivo.

CATANIA (4-3-3) Stancampiano; Calapai, Claiton, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado, Greco; Russini, Moro, Russotto. All. Baldini

MONOPOLI (3-5-2) Loria; Mercadante, Bizzotto, Riggio; Tazzer, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. All. Alberto Colombo