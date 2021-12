DIRETTA Roma-Inter 0-3: Dumfries mette in rete il terzo gol

DIRETTA ROMA-INTER – SERIE A –

All’Olimpico della capitale va in scena Roma-Inter, gara valida per la 16esima giornata di Serie A. L’arbitro del match è Di Bello, fischio d’inizio previsto per le ore 18 di sabato 4 dicembre 2021.

Diretta Roma-Inter

Commento

39′ GOOOOOOOOOL! Dumfries mette in rete il terzo gol

37′ Primo giallo del match, per un giocatore della Roma: Ibanez. Fallo su Correa

35′ Minuti di preoccupazione per Bastoni. Il giocatore dell’Inter si è rialzato, continua la gara

33′ Problemi per Alessandro Bastoni

30′ Gran conclusione di Dzeko, Rui Patricio non si lascia sorpredere

28′ Angolo per l’Inter, sulla palla Calhanoglu. La difesa spazza via il tiro

STATISTICHE: Nella prima mezzora di gioco 4-0 i tiri per l’Inter. Due dei quali in porta, con altrettanti due gol

26′ L’assist per Dzeko è di Calhanoglu. In gran forma il turco

25′ Clamoroso 2-0 dell’Inter all’Olimpico, la Roma prova a ripartire

24′ GOOOOOOOOOOL!!! Edin Dzeko segna il gol del 2-0

19′ L’Inter crea con Correa

17′ Roma in avanti con Zaniolo. Azione bloccata dai difensori nerazzurri

15′ GOOOOOOOOOOL! Roma-INTER 0-1. Rete di Hakan Çalhanoğlu. Vantaggio clamoroso all’Olimpico con il calciatore turco che segna direttamente da calcio d’angolo: conclusione a giro di destro sul primo palo con traiettoria che passa sotto le gambe di Rui Patricio.

12′ Tentativo della Roma con Vina

10′ Gran tiro di Brozovic

6′ Cross di D’Ambrosio. Palla messa in angolo. Calcio d’angolo per i nerazzurri

3′ Scambio di Calhanoglu con il compagno. L’azione non va a buon fine

1′ Inizia il match all’Olimpico

Tra pochi minuti prenderà il via il match Roma-Inter

Roma-Inter, formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Kumbulla; Ibanez, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Shomurodov. All.: Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A.Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Correa. All: S.Inzaghi.

La Roma arriva da un tremendo ko in trasferta contro il Bologna. La formazione di José Mourinho non è riuscita a contrastare gli uomini di Mihajlovic al Dall’Ara. Mentre in classifica i giallorossi restano al quinto posto con 25 punti. Contro i Campioni d’Italia in carica non ci sarà il pupullo di Mourinho, Tammy Abraham, per somma di ammonizioni.

L’Inter ha insaccato un’altra vittoria nella 15esima giornata di campionato. Allo Spezia è stato inflitto un 2-0 e i nerazzurri hanno collezionato la quarta vittoria di fila tra Champions League e Serie A. Un ruolino niente male per Simone Inzaghi ed i suoi ragazzi, i quali proveranno a fermare anche al Roma. L’Inter, grazie agli ultimi risultati, e alle pecche delle dirette avversarie, è a 2 punti dalla testa della classifica. A Roma sarà una gara importante.