DIRETTA Roma-Inter (ore 18): formazioni ufficiali

DIRETTA ROMA-INTER – SERIE A –

All’Olimpico della capitale va in scena Roma-Inter, gara valida per la 16esima giornata di Serie A. L’arbitro del match è Di Bello, fischio d’inizio previsto per le ore 18 di sabato 4 dicembre 2021.

Diretta Roma-Inter

Commento

Roma-Inter, formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Kumbulla; Ibanez, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Shomurodov. All.: Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A.Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Correa. All: S.Inzaghi.

La Roma arriva da un tremendo ko in trasferta contro il Bologna. La formazione di José Mourinho non è riuscita a contrastare gli uomini di Mihajlovic al Dall’Ara. Mentre in classifica i giallorossi restano al quinto posto con 25 punti. Contro i Campioni d’Italia in carica non ci sarà il pupullo di Mourinho, Tammy Abraham, per somma di ammonizioni.

L’Inter ha insaccato un’altra vittoria nella 15esima giornata di campionato. Allo Spezia è stato inflitto un 2-0 e i nerazzurri hanno collezionato la quarta vittoria di fila tra Champions League e Serie A. Un ruolino niente male per Simone Inzaghi ed i suoi ragazzi, i quali proveranno a fermare anche al Roma. L’Inter, grazie agli ultimi risultati, e alle pecche delle dirette avversarie, è a 2 punti dalla testa della classifica. A Roma sarà una gara importante.