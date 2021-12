Serie A, dove vedere Inter Torino in diretta e streaming? Sky o Dazn?

Dove vedere Inter Torino. L’ultima partita dei nerazzurri dell’anno solare 2021 andrà in scena mercoledì 22 dicembre alle ore 18:30 allo stadio “G. Meazza” di Milano. Per la squadra di Simone Inzaghi è un periodo d’oro: autrice di una grande rimonta è adesso tornata Regina d’Italia con 4 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Il Torino di Ivan Juric, invece, viene da due partite altalenanti. Infatti se nell’ultima giornata di campionato ha vinto in casa contro il Verona, in quella precedente si è arreso ad una caparbia Sampdoria, in grado di superare i granata per 2 reti ad 1. Per quanto riguarda il capitolo formazioni, i milanesi saranno orfani dello squalificato Barella mentre in attacco potrebbe essere dato spazio ad Alexis Sanchez. Il Toro dovrà fare a meno del Gallo Belotti e di Praet.

Dove vedere Torino Inter in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN, con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico dell’ex rossonero Massimiliano Ambrosini. Vi sarà anche l’opportunità di seguire l’incontro da dispositivo mobile, scaricando gratuitamente da qualsiasi digital store, l’app dell’emittente.