Milan Napoli: dove vedere il match in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Dove vedere Milan Napoli: una sfida che promette spettacolo. Il Milan di Stefano Pioli, reduce dal pareggio in casa dell’Udinese, necessita di punti importanti per riavvicinarsi all’Inter capolista. Il Napoli di Spalletti, che domenica scorsa al “Diego Maradona” ha perso contro un’Empoli fortunato e coriaceo, deve assolutamente sbaragliare i rossoneri per riprendere la sua corsa scudetto. Quindi, entrambe le squadre, faranno di tutto per assicurarsi il bottino pieno.

La situazione assenze

Pioli dovrà fare a meno di alcuni giocatori, alle prese con svariati infortuni. Oltre al lungodegente Simon Kjaer (stagione per lui finita), il mister non potrà contare su Davide Calabria, Rafael Leao e Ante Rebic. Per quanto riguarda il Napoli in dubbio la presenza di Insigne e Mario Rui. Sicuramente assenti il bomber Victor Osimhen e il difensore centrale Koulibaly, che dovrà restare fuori per altre due settimane, a causa di una distrazione al bicipite femorale sinistro, patita nel match contro il Sassuolo.

Tutta la serie A Tim è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Attiva Ora!

Dove vedere Milan Napoli in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Il match sarà trasmesso sia in diretta tv che in streaming su Dazn. Sarà possibile seguire lo streaming, collegandosi al sito dell’emittente. Vi sarà l’opportunità di vedere la partita anche da dispositivo mobile, scaricando gratuitamente da qualsiasi digital store, l’app DAZN.