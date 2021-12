Sorteggio ottavi Champions League: l’Inter pesca l’Ajax, la Juve trova lo Sporting!

Quest’oggi alle 12, presso il quartier generale della UEFA a Nyon, si terrà il sorteggio degli ottavi di finale della sessantasettesima edizione della UEFA Champions League. Scopriremo assieme quali saranno le squadre che andranno ad affrontare Inter e Juventus, le uniche due italiane rimaste in gara. Per i nerazzurri, qualificati come secondi nel girone, si prospetta uno scontro di ferro, mentre per i bianconeri, passati da primi in classifica, il compito potrebbe essere più semplice. Vediamo dunque quali sono le possibili avversarie.

Sorteggio ottavi di Champions League: le possibili avversarie dell’Inter

L’Inter potrebbe incontrare negli ottavi di finale uno di questi sei club: Ajax, Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Lille. Le avversarie temute maggiormente dai tifosi della squadra milanese sono di certo Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City. Stiamo parlando infatti dei campioni di Germania (Bayern Monaco), campioni di Inghilterra (Manchester City) e del Liverpool di Jurgen Klopp, vincitore di questa competizione nel 2019. Sulla carta sembrano più abbordabili (ma neanche troppo) il Manchester United (finalista dell’Europa League lo scorso anno) e l’Ajax di Sébastien Haller (capocannoniere in Champions con 10 gol segnati). La Cenerentola delle teste di serie in questo sorteggio è il Lille, capace di beffare il Paris Saint-Germain e di aggiudicarsi la passata Ligue 1.

Sorteggio ottavi di Champions League: le possibili avversarie della Juventus

Dal canto suo, la Juve di Massimiliano Allegri attende dall’urna di Nyon una tra queste sei squadre: Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Villarreal, Benfica e Salisburgo. Le squadre da evitare sono senza dubbio l’Atletico Madrid, campione di Spagna e il Paris Saint-Germain di Messi, Neymar e Mbappé. Più semplici, ma fino ad un certo punto, sembrerebbero gli impegni contro il Villarreal (vincitrice della scorsa Europa League) e lo Sporting Lisbona (campione di Portogallo). A chiudere questo gruppo come squadre cuscinetto ci pensano il Salisburgo, campione d’Austria e il Benfica di Jorge Jesus.

La diretta LIVE del sorteggio

12.00 – Inizia la diretta!

12.08 – Andrey Arshavin (ex Arsenal), ambasciatore della finale a San Pietroburgo, darà vita a questo sorteggio.

12.12 – La prima sfida è Benfica-Real Madrid.

12.14 – Secondo match: Villarreal-Manchester City.

12.16 – Terzo incontro: Atletico Madrid-Bayern Monaco.

12.18 – Quarta partita: Salisburgo-Liverpool.

12.19 – L’Inter pesca l’Ajax!

12.20 – La Juventus trova lo Sporting Lisbona!

12.21 – Settima e ottava gara: Chelsea-Lille e Paris Saint-Germain – Manchester United!

Saranno dunque l’Ajax di Erik Ten Hag e lo Sporting Lisbona guidato da Rùben Amorim a sfidare rispettivamente l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus diretta da Max Allegri.