Premier League, dove vedere Watford- Tottenham in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Watford Tottenham dove vederla. Giorno 1 gennaio alle ore 16:oo allo stadio di Vicarage Road, ci sarà l’incontro tra due vecchie conoscenze della Serie A: Antonio Conte e Claudio Ranieri. Gli Hornets dell’ex tecnico sampdoriano non stanno vivendo un periodo felice. Infatti nell’ultima giornata di campionato sono caduti per 4 a 1, sotto i colpi del West Ham. Il tracollo li condanna attualmente al terzultimo posto con soli tre punti di vantaggio sul Norwich ultimo della classe. Ben diversa la situazione degli Spurs che, grazie all’effetto Conte, hanno collezionato 4 vittorie e tre pareggi in 7 match. L’ultimo in casa del Southampton. Attualmente sesti in classifica, distano cinque lunghezze dal quarto posto occupato dall’Arsenal.

Watford Tottenham dove vederla in streaming e diretta tv: Sky o Dazn?

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite). Gli abbonati al servizio, inoltre, potranno seguirla in streaming sintonizzandosi da qualsiasi pc o tablet sulla piattaforma Sky Go. In alternativa è disponibile l’app del servizio, liberamente scaricabile da qualsiasi digital store.

Probabili formazioni

WATFORD (4-2-3-1): Bachmann; Louza, Troost-Ekong, Cathcart, Masina; Sissoko, Kucka; Hernandez, Tufan, King; Dennis. All. Claudio Ranieri

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson Royal, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Dele Alli, Kane, Son. All. Antonio Conte