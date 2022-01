Serie A, dove vedere Atalanta Inter in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Atalanta Inter dove vederla in diretta tv e streaming. Domenica 16 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Gewiss di Bergamo si disputerà l’incontro tra Atalanta ed Inter. La formazione di Inzaghi ha il morale alle stelle dopo la vittoria della Supercoppa ai danni della Juventus. Anche la Dea sta vivendo un periodo di grazia dopo aver eliminato il Venezia nella match valido per gli ottavi di Coppa Italia. La truppa Gasperini non ha intenzione di perdere il treno Champions e farà di tutto per ottenere la vittoria. L’Inter, in testa al campionato con un punto di vantaggio sul Milan ma con un turno ancora da giocare, intende vincere per non lasciare terreno alle inseguitrici.

Atalanta Inter dove vederla in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Il match verrà trasmesso in esclusiva dalle reti di Dazn sia in streaming che in diretta tv. Gli abbonati potranno usufruire dello streaming connettendosi al sito di riferimento e seguirla anche da dispositivo mobile scaricando l’apposita app. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Le probabili formazioni

Gasperini dovrà fare a meno di Zapata quindi in attacco spazio a Muriel. Nell’Inter probabile partenza dal primo minuto per l’eroe della Supercoppa Sanchez insieme a Dzeko.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko.