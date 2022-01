Dove vedere Salernitana-Lazio, in streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Dove vedere Salernitana-Lazio? Prima uno sguardo al match. L’anticipo della 22esima giornata di campionato di Serie A, Salernitana-Lazio andrà in scena sabato 15 gennaio 2022 alle ore 18.00 allo Stadio Arechi.

I campani sono ultimi in classifica con soli 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 14 sconfitte. La squadra ha trovato un minimo di speranza grazie alla vittoria della scorsa domenica per 2-1 a Verona. Inoltre, è di un giorno fa la notizia ufficiale dell’accordo con Walter Sabatini, che sarà il nuovo Direttore sportivo fino a giugno. Il suo incarico inizierà a breve.

I capitolini, invece, non stanno vivendo un’annata positiva rispetto a quella dei due anni precedenti. I biancocelesti non hanno raccolto grandi punti, perdendo 7 delle partite finora giocate, tra cui quella contro l’Inter a San Siro. Con 9 incontri vinti e 5 pareggiati, si trovano attualmente all’ottavo posto in classifica con 32 punti, con sopra Fiorentina e Roma che la precedono con la stessa cifra.

A Salerno, 250esima panchina per Maurizio Sarri nel massimo campionato.

La Salernitana cercherà di sorprendere con Federico Bonazzoli, autore di tre reti.

La Lazio punterà naturalmente su Ciro Immobile, il suo giocatore più prolifico, con 15 gol realizzati. Indisponibile Francesco Acerbi, vittima di un infortunio al flessore della coscia sinistra.

I precedenti. Sono quattro le squadre che la Lazio non ha mai battuto in trasferta Serie A: Lucchese, Modena, Pro Vercelli e Salernitana. Nei tre precedenti contro i granata, le aquile non hanno mai fatto un punto e non hanno mai segnato. Nel 1945 i biancazzurri si inchinarono per 2-0. Stesso risultato due anni più tardi e più significativo l’ultimo precedente datato 1998. I campani si imposero grazie a un tiro dalla distanza di Giacomo Tedesco deviato dall’ex Marco Di Vaio. L’unico successo laziale a Salerno è arrivato in Coppa Italia: 3-2 nel 1982 deciso all’84’ da un colpo di testa di Giordano.

Le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Jaroszyński; Đurić. Gondo. All. Stefano Colantuono.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinković-Savić, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Maurizio Sarri.

L’arbitro. designato per dirigere l’incontro è il signor Rosario Abisso di Palermo.

Dove vedere Salernitana-Lazio, in streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Salernitana-Lazio sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN

La telecronaca di Salernitana-Lazio su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia accompagnato da Dario Marcolin per il commento tecnico.