Dove vedere Milan Juventus in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Milan Juventus dove vederla. Dopo la parentesi della Coppa Italia è tempo di tornare a pensare al campionato. Il big match si disputerà domenica 23 gennaio alle ore 20:45. Il Milan di Stefano Pioli ha intenzione di trovare un pronto riscatto dopo la sconfitta subita contro lo Spezia all’ultimo minuto. La Juventus arriva alla partita con il morale decisamente alle stelle dopo aver centrato i quarti di Coppa Italia asfaltando la Sampdoria per 4 a 1 grazie alle reti di De Sciglio, Dybala, Cuadrado e Morata.

Tutta le serie A è su Dazn a soli 29,99 € al mese. Attiva Ora!

Milan Juventus dove vederla in diretta in tv e streaming? Sky o Dazn?

La partita più importante del prossimo turno di campionato sarà trasmessa da DAZN. Il servizio di live streaming sarà disponibile solo per gli abbonati collegandosi al sito di riferimento dell’emittente. Sarà possibile seguire il match anche da dispositivo mobile scaricando gratuitamente l’ apposita app da qualsiasi digital store.

Le probabili formazioni

Stefano Pioli dovrà sicuramente rinunciare a Tomori recentemente operato al menisco per una lesione, che si è procurato durante il match di Coppa contro il Genoa. Massimiliano Allegri non potrà schierare Leonardo Bonucci che dovrebbe rientrare il 6 febbraio nella gara valida contro il Verona. Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic



Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata