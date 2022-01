Serie A, dove vedere Milan Spezia in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Milan Spezia dove vederla in diretta tv e streaming. Lunedì 17 gennaio alle ore 18:30 allo stadio “San Siro” si disputerà il match di campionato tra Milan e Spezia. I rossoneri dopo le vittorie su Roma e Venezia non intendono fermarsi per insediare il primato dell’Inter, mentre i liguri necessitano di punti per raggiungere quanto prima la salvezza. Nell’ultima giornata gli spezzini si sono aggiudicati il deby ligure ai danni del Genoa di Shevchenko. La partita potrebbe riservare delle sorprese a discapito dei pronostici.

Tutta la serie A è su Dazn a soli 29,99 € al mese. Attiva ORA! Disdici quando vuoi

Milan Spezia dove vederla in diretta tv e straming: Sky o Dazn?

La partita sarà trasmessa in esclusiva dalle reti Dazn. Gli abbonati potranno anche seguirla in streaming collegandosi al sito dell’emittente, o da dispositivo mobile scaricando l’apposita app. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Marco Parolo.

Le probabili formazioni

Pioli dovrebbe far esordire dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic insieme a Leao e Diaz. Nello Spezia toccherà a Verde e Nzola insidiare la difesa rossonera.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

SPEZIA (4-4-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Gyasi, Sala, Kovalenko, Bastoni; Verde, Nzola. All. Motta