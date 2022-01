Simone Inzaghi: “Volevamo questi quarti di finale. Sensi? Finchè indossa la maglia dell’Inter…”

Simone Inzaghi è raggiante dopo la vittoria sull’Empoli che ha regalato alla sua Inter i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico, nel corso dell’intervista post partita apparsa su Sportmediaset ha elogiato il gruppo e in particolar modo Sanchez e Stefano Sensi. Quest’ultimo, nella prima metà della stagione, non è riuscito a trovare molto spazio finendo al centro di voci di mercato lo vorrebbero alla Sampdoria dell’ex presidente Ferrero. Ma dopo la prestazione di ieri potrebbe anche pensare di restare a Milano.

Simone Inzaghi: “Sapevamo che affrontavamo una squadra con qualità”

Il tecnico dell’Inter, intervistato da Sportmediaset ha tessuto le lodi dei suoi: “Tutte le partite degli ottavi sono state tirate. Sapevamo che affrontavamo una squadra con qualità” tiene a sottolineare. “Nel primo tempo dovevamo segnare di più, poi ci siamo disuniti ma la squadra non ha mollato e abbiamo recuperato. Volevamo questi quarti di finale“. “Sensi? Penso si sia meritato una serata del genere. Finchè indossa la maglia dell’Inter me lo tengo stretto”. Parlando sempre dell’ex Sassuolo ha aggiunto: “In questi mesi non ha avuto tanto spazio ma si è sempre allenato bene. Finchè resta io lo considero alla grande. Poi sappiamo che ci sono voci di mercato. E’ normale che abbia richieste perché è un giocatore di qualità, ma se vuole rimanere io lo tengo volentieri. Dovrà fare delle scelte e delle valutazioni. Sono contento che abbia segnato il 3-2″.

“Sanchez è un grandissimo valore aggiunto”

L’ex allenatore biancoceleste ha colto l’occasione per mandare attestati di stima nei confronti di Alexis Sanchez: “Sanchez è un grandissimo valore aggiunto. Nelle ultime sei gare ha giocato quattro volte da titolare e due volte è entrato. Si sta meritando questo minutaggio importante”. E poi ha concluso: “Ora dobbiamo valutare l’infortunio di Correa che non ci voleva. Speriamo di recuperarlo per dopo la sosta, ma ha avuto un problema abbastanza importante”.