Champions League, Atletico Madrid Manchester United dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime?

Atletico Madrid Manchester United: dove vederla. Mercoledì 23 febbraio alle ore 21:00 i riflettori della Champions League illumineranno una sfida tra big del calcio: Pablo Simeone contro Cristiano Ronaldo. Il Manchester United, nelle ultime partite della Premier League è tornato a sorridere grazie a due vittorie consecutive. Nell’ultima partita di coppa aveva trionfato sul Villareal che ospiterà la Juventus. Invece il club allenato dall’argentino, in Liga sta avendo un andamento altalenante avendo vinto, nelle ultime quattro uscite, due volte e perso in altrettante occasioni

Atletico Madrid Manchester United dove vederla in diretta tv e streaming? Amazon Prime, Sky o Mediaset?

La partita verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Amazon Prime. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Le probabili formazioni

Pablo Simeone sarà costretto a rinunciare, per infortunio, a diversi giocatori: Lema, Cunha, Wass e Lecomte e dovrebbe optare per schierare un 4-4-2. Invece i Red Devils saranno orfani di Bailly, Cavani e Matic fermati da vari problemi fisici. Rangnik potrebbe adottare un 4-3-2-1 come schema di gioco.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Felipe, Savic, Reinildo Mandava; A. Correa, Koke, Kondogbia, Carrasco; João Felix, L. Suárez.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo