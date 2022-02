Serie C girone C: dove vedere Catania Picerno? Sky o Eleven Sports?

Dove vedere Catania Picerno in diretta tv e streaming. Sabato 12 febbraio alle ore 17:30 si disputerà il match del girone C di Serie C tra Catania e Picerno, valido per la 26ima giornata di Lega Pro. Le due squadre sono reduci da una vittoria: i rossazzurri, nell’ultima turno, hanno trionfato in casa della Turris per 3 a 1; mentre i potentini hanno vinto in casa contro il Monopoli per 3 a 0. Divise da soli quattro punti in classifica entrambe ambiscono alla conquista dei 3 punti, per tenere lontana la zona meno nobile dei playout.

Catania Picerno, dove vedere il match in diretta tv e streaming? Sky o Eleven Sports?

La partita di sabato sarà trasmessa in esclusiva da Eleven Sports, visto che Sky non ha acquistato i relativi diritti. Di conseguenza soltanto coloro che avranno sottoscritto un valido abbonamento potranno seguirla in streaming collegandosi al sito dell’emittente. Possibilità di vedere l’incontro da dispositivo mobile scaricando l’app da qualsiasi digital store.

Le probabili formazioni

Mister Baldini dovrà fare a meno di Cataldi squalificato nel suo 4-3-3, mentre Colucci opterà per il solito 4-2-3-1.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Provenzano, Greco; Biondi, Moro, Russotto.



PICERNO (4-2-3-1): Viscovo; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; Dettori, Pitarresi; De Cristofaro, Reginaldo, D’Angelo; Parigi.