Serie A: Inter Sassuolo dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Inter Sassuolo: dove vederla in tv e streaming. Domenica 20 febbraio alle ore 18:00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano si affronteranno due squadre che necessitano assolutamente dei tre punti della vittoria. L’Inter, reduce dalla partita di Champions contro il Liverpool e con un turno da giocare in campionato, deve trionfare per non perdere terreno nei confronti del Milan. L’obiettivo dei neroverdi, invece, è quello di tenere lontana la zona retrocessione che dista solo nove punti.

Inter Sassuolo dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Il match che si disputerà domenica 20 febbraio alle ore 18:00, sarà trasmesso da Dazn sia in diretta che in streaming. Per seguire la partita in streaming gli abbonati dovranno collegarsi al sito di riferimento dell’emittente. Vi sarà la possibilità di seguirla anche da dispositivo mobile, scaricando gratuitamente da qualsiasi digital store l’applicazione di Dazn.

Le probabili formazioni

Mister Simone Inzaghi quasi sicuramente schiererà sin dal primo minuto Barella che non ha potuto giocare la partita contro il Liverpool a causa di una squalifica. Indisponibile per lo scontro contro il Sassuolo Brozovic a causa di una squalifica. In casa dei neroverdi mister Dionisi recupera Raspadori e Scamacca , mentre deve rinunciare a Ferrari fermato dal giudice sportivo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Tressoldi, Kyriakoupolos; Henrique, Frattesi, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori