Serie A: Salernitana Milan dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Salernitana Milan dove vederla. Sabato 19 febbraio alle ore 20:45 si disputerà una partita insolita. Infatti la prima e l’ultima della classe si scontreranno per aggiudicarsi il bottino pieno. I padroni di casa, reduci da due pareggi consecutivi, cercheranno di vincere per risalire la classifica. I punti arrivati nelle ultime partite hanno ridato un po’ di morale in casa granata. Gli uomini di Pioli, d’altro canto, dovranno trionfare per consolidare la vetta e tenere lontana l’Inter, sperando in un aiuto del Sassuolo, prossimo avversario di Simone Inzaghi in campionato.

Salernitana Milan dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Il match sarà trasmesso sia da Dazn che da Sky. Lo streaming sarà disponibile per gli abbonati collegandosi al sito di riferimento di Dazn, o collegandosi alle piattaforme on demand offerte da Sky (Sky GO e Now TV). E’ possibile vedere le partite anche da dispositivo mobile scaricando gratuitamente le applicazioni da qualsiasi digital store.

Le probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Bohinen; Verdi, Bonazzoli, Ribery. : Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Bohinen; Verdi, Bonazzoli, Ribery. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud