Porto Lazio, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Europa League

Altro giro, altra corsa europea per la Lazio di Maurizio Sarri. Messo da parte il campionato per un attimo, il club biancoceleste inizia il proprio percorso nei playoff di Europa League: affronterà il Porto, primo match in casa dei lusitani. Sarà la sfida numero 3 in tutte le competizioni tra Lazio e Porto. Ecco com’è andata in passato:

0 vittorie della Lazio

1 pareggio

1 vittoria del Porto

Ma qual è lo stato di forma delle due squadre? Vola verso un titolo ampiamente meritato, il Porto di Conceicao; la squadra ha perso Oliveira ma non la voglia di giocare, di cambiare anche il modo di interpretare il calcio visto nelle scorse stagioni. Tutto il peso dell’attacco ora è su Taremi, con Luis Diaz fresco sposo del Liverpool. La Lazio ha ritrovato la vittoria in campionato nell’ultima partita e continua a vivacchiare in zona Europa League, con gli occhi ben in vista sulla zona Champions. La squadra di Sarri gioca bene, a tratti benissimo: basterà per superare un Porto navigato?



Dove vedere Porto Lazio in tv e streaming live

