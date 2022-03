Calciomercato, Inter su un big a parametro zero: ecco di chi si tratta

A distanza di un paio di stagioni ritorna il tormentone Luis Suarez in Serie A: questa volta però non si parla di Juventus ma della sua rivale di sempre, ovvero l’Inter. L’attaccante uruguaiano avrebbe deciso di lasciare l’Atletico Madrid a fine stagione, diventano un giocatore libero e a parametro zero. Ecco di seguito i dettagli.

Suarez lascia l’Atletico Madrid? Inter e altri club interessati: i dettagli

La dirigenza nerazzurra sta pensando di portare Luis Suarez sotto il Duomo di Milano e pare che ci siano stati già dei primi contatti con l’entourage dell’attaccante uruguaiano. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, il calciatore ha confermato la volontà di non restare a Madrid nella prossima stagione. Suarez, però, vorrebbe restare almeno un altro anno in Europa e giocare il Mondiale in Qatar con la sua nazionale. Proprio per questi motivi, l’Inter si sarebbe iscritta alla lista dei club interessati al Pistolero insieme all’Ajax, che punterebbe al ritorno in Olanda del giocatore, Siviglia. Per la pista fuori dall’Europa ci sono opzioni: un club brasiliano oppure andare a giocare in MLS. In questa stagione l’attaccante uruguaiano ha disputato 34 partite, fino a questo momento, con l’Atletico di Simeone realizzando 11 reti e pare non essere più contento come un tempo.