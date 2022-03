DIRETTA Juventus-Spezia 1-0: vantaggio dei bianconeri con gol di Morata

DIRETTA Juventus-Spezia – SERIE A –

La Juventus per la 28^a giornata di Serie A ospita lo Spezia all’Allianz Stadium. Il match di domenica 6 marzo 2022 avrà fischio d’inizio alle ore 18. Arbitro di gara Fourneau di Roma.

Diretta Juventus-Spezia, commento

A partire dalle ore 18 del 6 marzo 2022

24′ Cross di Verde in area, nessun compagno ne approfitta

21′ GOOOOOOOOOOL!!!! Alvaro Morata porta la Juve in vantaggio con un gran gol!



20‘ Gran tiro di Arthur, Nikoloau spazza via, anticipando anche Provedel



STATISTICHE: Dopo 20 minuti di gioco tiri totali 2-0 per i bianconeri, uno dei quali in porta



17‘ La Juve riparte, Erlic commette fallo; Forneoau ferma il gioco, punizione per i bianconeri



STATISTICHE: possesso palle 63-37% per la Juventus

15′ Ultimi minuti di dominio assoluto degli ospiti, nuovo fallo dei bianconeri da parte di Cuadrado su Nikoloau

14‘ Ancora lo Spezia verso la porta, questa volta il fallo è di De Ligt

12‘ Fallo di Arthur, lo Spezia riparte con una punizione

10‘ Lo Spezia impegna Szczesny con Reca, ma il polacco blocca il tiro

8‘ Grande intervento di Prevedel, ferma il tiro di Pellegrini



7′ Calcio di punizione per la formazione di casa, Nikoloau commette un fallo



6‘ Locatelli cerca l’azione personale, ma commette fallo. Punizione per lo Spezia



5′ Molto attenta la squadra ospite, angolo dei bianconeri spazzato via



4‘ Morata verso la porta, la difesa manda in angolo. Juve dal corner



3‘ Punizione per la Juve, Nikoloau commette fallo



1‘ Inizia il primo tempo all’Allianz Stadium; prima palla allo Spezia

Le formazioni si sono disposte sul campo. Pochi minuti all’inizio del match

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kean, Bernardeschi, Aké, Soulé, Miretti, Stramaccioni. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Agudelo, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde. A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Hristov, Pogdoreanu, Antiste, Sher, Nguiamba, Strelec, Bertola. Allenatore: Thiago Motta.

La Juventus di Allegri, quarta in classifica, con 50 punti accumulati in 27 gare, ospita la formazione di Thiago Motta con l’obiettivo di fare punti e provare a restare in alta classifica. I bianconeri arrivano da una vittoria in trasferta contro l’Empoli (3-2).

Lo Spezia di Thiago Motta con 26 punti è al 15esimo posto in classifica. I liguri punto dopo punto provano a tenersi lontani dalla zona di retrocessione. La formazione degli aquilotti proverà a ripartire dopo i tre ko di fila incassati con Fiorentina, Bologna e Roma.

Sono 3 i precedenti tra Juventus-Spezia, gare che la formazione della Vecchia Signora ha sempre vinto. Lo Spezia non ha mai trovato il gol a Torino contro la Juve.